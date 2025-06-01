شتيغن: أنا و إيناكي بينا فقط حراس برشلونة الموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- رد تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني على التقارير التي تشير إلى قدوم خوان غارسيا والذي سيلعب أساسيا الموسم حيث قال:

“إذا كنت أتذكر جيدًا، وإذا لم يحدث شيء جديد في الساعات الأخيرة، فلدينا الآن لموسمنا القادم حارسان فقط، هما إيناكي وأنا وبالتالي، لدينا منافسة على هذا المركز أساسًا، أي شخص يأتي، عليه دائمًا، بغض النظر عما يحدث، أن يتعامل مع هذه المنافسة”.