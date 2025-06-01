أخبار اليمن : تحذير من أجواء حارة وهطول أمطار

تحذير من أجواء حارة وهطول أمطارتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية، وهبوب رياح قوية تؤدي إلى اضطراب البحر في مدخل باب المندب والسواحل الجنوبية وحول أرخبيل سقطرى، وهطول أمطار على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق ما ذكره المركز في نشرته الجوية، من المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وجافة في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 38 - 45 درجة مئوية.

في حين من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة في السواحل، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 ـ 38 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح قوية إلى شديدة على مدخل باب المندب والسواحل الجنوبية وحول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 -30 عقدة مع هبات تصل إلى 35 عقدة، تؤدي إلى اضطراب البحر.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات إب، تعز، ذمار، ريمة، الضالع، فيما قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت ومرتفعات لحج وأبين.

وهطلت أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية تم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت في إب: 25ملم، تعز: 2 ملم.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من ارتفاع البحر واضطراب الموج على مدخل باب المندب السواحل الجنوبية وحول أرخبيل سقطرى.

وكذلك حذر من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.