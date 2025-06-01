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تفاصيل خلاف لوران بلان مع لاعب الاتحاد

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  • تفاصيل خلاف لوران بلان مع لاعب الاتحاد 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اتخذ المدرب الفرنسي لوران بلان قراراً انضباطياً باستبعاد المدافع سعد آل موسى من قائمة الاتحاد خلال الفترة الماضية، وذلك إثر توتر واضح أبداه اللاعب خلال التدريبات، اعتراضاً على بقائه في دكة البدلاء.

وفقاً لما ذكرته صحيفة”الشرق الأوسط”، فإن آل موسى عبّر للمدرب عن استيائه بشكل مباشر، ما دفع بلان إلى اتخاذ خطوة حاسمة بإبعاده عن التشكيلة في المباراة النهائية وعدد من مواجهات ختام الموسم، حفاظاً على استقرار الأجواء داخل المجموعة.

ورغم ذلك، تؤكد الدوائر المقربة من اللاعب أن آل موسى عازم على العودة بقوة في الموسم المقبل، خاصة أنه لا يزال في بداية مشواره ويملك مقومات تؤهله لاستعادة موقعه ضمن الركائز الأساسية للفريق.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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