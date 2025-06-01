وعد ليفاندوفسكي لجماهير برشلونة – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جماهير برشلونة بأن الفريق سيقدم أداءً أقوى ويحقق إنجازات أكبر في الموسم المقبل.

وأضاف المهاجم البولندي: ” لقد فزت بأكثر من 30 لقبًا في مسيرتي، لكنني مستعد للمزيد.”

يأتي هذا التصريح رغم النجاحات الكبيرة التي حققها برشلونة في الموسم المنصرم، حيث توج بلقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر، إلا أن النادي يضع نصب عينيه التتويج بدوري أبطال أوروبا، الذي يظل الهدف الأكبر والطموح الأسمى.