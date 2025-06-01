بيريز يحدد شرطين لضم رودري إلى ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- رغم إعجاب تشابي ألونسو الكبير بطريقة عمل ريال مدريد وتقديره لجودة اللاعبين الجدد، إلا أن إدارة النادي لا تتعجل اتخاذ قرارات كبرى في سوق الانتقالات.

ومع تداول اسم رودري، نجم مانشستر سيتي، كأحد الحلول المحتملة لتعويض غياب توني كروس، وضع فلورنتينو بيريز خطًا واضحًا لا يمكن تجاوزه، محددًا شرطين أساسيين لإتمام الصفقة المحتملة.

الشرط الأول:

ألا يتجاوز سعر الصفقة 60 مليون يورو، وهو ما يعتبره بيريز الحد الأقصى المقبول لضم لاعب لا ترغب إدارة مانشستر سيتي في بيعه أصلًا.

الشرط الثاني:

أن يُثبت رودري استعادته الكاملة للياقته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها، إذ يشترط ريال مدريد رؤية موسم كامل للاعب دون انتكاسات قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية.