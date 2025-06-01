قرار عاجل من اليويفا ضد باريس بعد سحق إنتر ميلان

عدن - ياسمين عبد العظيم - شبكة سكاي ألمانيا أفادت بأن اليويفاي سيعاقب النادي الباريسي بغرامة مالية بسبب تدمير أجزاء من أرضية ملعب أليانز أرينا، حيث أفسد قطاع من الجمهور الفرنسي أرضية الملعب باقتطاع أجزاء كبيرة من العشب، قبيل أيام من مواجهة ألمانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

ولم تكشف سكاي النقاب عن القيمة المالية للغرامة، إلا أنها أكدت أن اليويفا سيتخذ القرار بحزم بعد إلحاق الضرر بالعشب بصورة واضحة.

وأفادت الشبكة بأن مواجهات المانشافات وسيلساو أوروبا ستقام في موعدها المحدد سلفاً، يوم الأربعاء القادم، دون أي مشاكل، بالرغم مما حدث للعشب.

وقال مدير الملعب، يورجن موث، في تصريحات لسكاي” العشب المتضرر سيتم إصلاحه، لا يوجد أي خطر على مباراة الأربعاء”.