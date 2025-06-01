فليك يصدم تير شتيجن برؤيته في برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - ويتوقع أن يتغير وضع حراسة المرمى في برشلونة بعدما كان تير شتيجن الحارس الأساسي للفريق، لكن الموسم الماضي جعل الشكوك تزداد حول مارك، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الكتالوني للتعاقد مع خوان جارسيا من إسبانيول.

وتشير التوقعات إلى أن جارسيا قد يحل محل تير شتيجن، على أن يبقى البولندي فويتشيك تشيزني كحارس جديد بعد تجديد عقده مع الإدارة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رؤية فليك وجهازه الفني تكمن في الاعتماد على جارسيا كحارس أساسي، وهو الأمر الذي قد يجعل تير شتيجن يتراجع عن فكرة التمسك بالبقاء في برشلونة، وربما يفتح الباب للرحيل في الصيف.

ويظن فليك أن الحارس، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، يجب أن يكون الحارس الأساسي بدايةً من الموسم المقبل، وهي نفس وجهة النظر التي تملكها الإدارة الرياضية.

وفي حال حدوث ذلك، سيكون من الصعب على تير شتيجن البقاء في برشلونة كبديل، وسيكون عليه الخروج بحثاً عن فرصة اللعب بانتظام للحفاظ على مكانه في تشكيلة منتخب ألمانيا قبل كأس العالم 2026.