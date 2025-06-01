أرقام دوي في نهائي دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان على تقييم 10.0 في فوز فريقه على الإنتر بنتيجة 5-0 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

فيما يلي أبرز ما قدمه دوي في المباراة:

الدقائق: 66′

الأهداف: 2

صناعة الأهداف: 1

أهداف متوقعة: 0.38

إجمالي التسديدات: 4

تسديدات على المرمى: 3

أهداف متوقعة على المرمى: 0.90

تسديدات خارج المرمى: 1

حالات التسلل: 1

صناعة أهداف متوقعة: 0.83

صناعة فرص: 3

فرص خطيرة: 2

تمريرات لداخل الثلث الأخير: 2

تمريرات خلفية: 4

التمريرات الصحيحة: 19/26 (73%)

عرضيات اكتملت: 1/1 (100%)

مراوغات اكتملت: 1/1 (100%)

اللمسات: 41

أخطاء حصل عليها: 1

الدفاع:

أخطاء ارتُكبت: 2

سيطرة على الكرة في الثلث الأخير: 2

فقد الاستحواذ: 12

تمت مرواغته: 1

تشتيت كرات: 0

اعتراضات: 0

استعادة الكرة: 1

تدخلات ناجحة: 1/1 (100%)