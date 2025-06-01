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شكرا لاهتمامكم بخبر أرقام دوي في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان على تقييم 10.0 في فوز فريقه على الإنتر بنتيجة 5-0 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
فيما يلي أبرز ما قدمه دوي في المباراة:
الدقائق: 66′
الأهداف: 2
صناعة الأهداف: 1
أهداف متوقعة: 0.38
إجمالي التسديدات: 4
تسديدات على المرمى: 3
أهداف متوقعة على المرمى: 0.90
تسديدات خارج المرمى: 1
حالات التسلل: 1
صناعة أهداف متوقعة: 0.83
صناعة فرص: 3
فرص خطيرة: 2
تمريرات لداخل الثلث الأخير: 2
تمريرات خلفية: 4
التمريرات الصحيحة: 19/26 (73%)
عرضيات اكتملت: 1/1 (100%)
مراوغات اكتملت: 1/1 (100%)
اللمسات: 41
أخطاء حصل عليها: 1
الدفاع:
أخطاء ارتُكبت: 2
سيطرة على الكرة في الثلث الأخير: 2
فقد الاستحواذ: 12
تمت مرواغته: 1
تشتيت كرات: 0
اعتراضات: 0
استعادة الكرة: 1
تدخلات ناجحة: 1/1 (100%)