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أرقام دوي في نهائي دوري أبطال أوروبا

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  • أرقام دوي في نهائي دوري أبطال أوروبا 1/2
  • أرقام دوي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان على تقييم 10.0 في فوز فريقه على الإنتر بنتيجة 5-0 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

فيما يلي أبرز ما قدمه دوي في المباراة:

الدقائق: 66′
الأهداف: 2
صناعة الأهداف: 1
أهداف متوقعة: 0.38
إجمالي التسديدات: 4
تسديدات على المرمى: 3
أهداف متوقعة على المرمى: 0.90
تسديدات خارج المرمى: 1
حالات التسلل: 1
صناعة أهداف متوقعة: 0.83
صناعة فرص: 3
فرص خطيرة: 2
تمريرات لداخل الثلث الأخير: 2
تمريرات خلفية: 4
التمريرات الصحيحة: 19/26 (73%)
عرضيات اكتملت: 1/1 (100%)
مراوغات اكتملت: 1/1 (100%)
اللمسات: 41
أخطاء حصل عليها: 1

الدفاع:

أخطاء ارتُكبت: 2
سيطرة على الكرة في الثلث الأخير: 2
فقد الاستحواذ: 12
تمت مرواغته: 1
تشتيت كرات: 0
اعتراضات: 0
استعادة الكرة: 1
تدخلات ناجحة: 1/1 (100%)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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