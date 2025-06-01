عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي ألفارو بينتو أكثر شيء لفت انتباه الجميع في نهائي دوري الأبطال.

ألفارو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“ما أثار دهشة الجميع في هذه المباراة هو المستوى الضعيف الذي قدمه الإنتر”.

“ذلك المستوى أقل بكثير من إمكانياته”.

هذا الرأي يتفق معه مختلف النقاد، فالفريق الإيطالي لم يتمكن حتى من مجاراة نسق منافسه، وذلك يطرح تساؤلات عديدة، بحكم أنه ظهر بمستوى تنافسي للغاية ضد برشلونة في نصف النهائي.