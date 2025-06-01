أهم ميزة جعلت باريس بطلاً لأوروبا هذا الموسم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف الصحفي ألفارو بينتو عن الميزة الأهم التي تحلى بها باريس سان جيرمان هذا الموسم، وجعلته يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في نهاية المطاف.

ألفارو قال خلال تصريح له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“باريس كان هو الفريق الذي يمتلك أقل عدد من اللاعبين الفرديين والأقوى جماعيًا”.

هي إشارة منه إلى أن الفريق الباريسي لم يعتمد فقط على الفرديات كحال بقية الأندية، ولكنه استغل نجومه وجعلهم يعملون في خدمة المجموعة بفضل دهاء المدرب لويس إنريكي.