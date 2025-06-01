إنريكي: سأمنح الكرة الذهبية لـ ديمبلي.. وأهدافه ليست السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي يستحق بلا شك جائزة الكرة الذهبية، ولكن ليس بسبب أهدافه.

وشارك ديمبلي في تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا 2024-2025 على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وتغلب باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بخمسة أهداف دون رد، ليتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.



وقال إنريكي في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “من الواضح أنني سأمنح الكرة الذهبية لديمبيلي، ولكن ليس بسبب أهدافه، ولكن بسبب طريقة دفاعه، وكيف ضغط، وكيف عمل بدون الكرة”.



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وسيقام حفل الكرة الذهبية 2025، يوم 22 سبتمبر القادم بحسب ما أعلنت مجلة فرانس فوتبول.

ويعد ديمبلي أبرز الأسماء المرشحة للجائزة هذا العام بالنظر لموسمه المميز مع باريس سان جيرمان، ويرى الكثير أن فرص تتويجه زادت الآن بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.

هناك حديث أيضًا عن المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، ونجم برشلونة الشاب، لامين يامال.

