إنزاجي بعد خسارة نهائي دوري الأبطال وعرض الهلال المُغري: نشعر بمرارة.. وسأجلس مع النادي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدلى سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، بتصريحات بعد هزيمتهم المذلة في نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، مساء أمس.

وتلاقى الفريقان في نهائي نسخة 2024/25 من دوري أبطال أوروبا على ملعب “أليانز آرينا”، حيث خسر إنتر ميلان بخمسة أهداف دون رد.

جاءت تلك الهزيمة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل إنزاجي مع إنتر ميلان، حيث يرتبط بإمكانية الرحيل وتدريب الهلال السعودي.



وقال إنزاجي، في تصريحات نشرتها شبكة “فوتبول إيطاليا” العالمية: “لم أر فريقي المعتاد من إنتر ميلان، أول من أدركنا ذلك، ولكن لا شيء يقلل من مدى فخري بهؤلاء اللاعبين ومسيرتهم، لقد واجهنا فريقًا يستحق الفوز بتلك المباراة والتتويج بدوري الأبطال، ربما يكون فريقًا أفضل منا”.



وأضاف: “كانت بدايتنا سيئة، استقبلنا هدفًا مبكرًا ثم سيطروا مما سهّل على باريس سان جيرمان مهمة الفوز، هذه الهزيمة المؤلمة تجعلنا نشعر بمرارة كبيرة، لكنها لا تلغي ما بذلناه للوصول إلى هنا”.

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وواصل: “بالطبع كان علينا تقديم أداء أفضل لكنني لن أنسى ما قدمه اللاعبون هذا الموسم، صحيح أنهم لم يحققوا أي لقب، لكنهم مع ذلك قدموا أداءً رائعًا”.

وأردف: “قلت لهم إنه يجب عليهم رفع رؤوسهم عاليًا في غرفة الملابس، نشعر بخيبة أمل الليلة، لكن هذه المجموعة تستحق الإشادة”.

وعما إذا كان قد قرر أن تكون تلك هي المباراة الأخيرة له مع إنتر ميلان وقبول عرض الهلال المغري، قال: “سنرى خلال الأيام القليلة القادمة ونجلس مع النادي”.

وأوضح: “بعد خسارة النهائي الثاني في ثلاث سنوات هناك خيبة أمل كبيرة، مما يجعلنا لا نفكر في الأمر الآن، سيكون هناك وقت للتحدث بهدوء مع النادي”.

واسترسل: “كان الرئيس والإدارة حاضرين دائمًا، ووقفوا إلى جانبنا مرة أخرى في غرفة الملابس هذا المساء”.

