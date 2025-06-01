مبابي: جاء اليوم الكبير… انتصار على الطريقة الباريسية

عدن - ياسمين عبد العظيم - قرر هداف الدوري الإسباني، كيليان مبابي، تقديم تهنئة خاصة إلى فريقه السابق باريس سان جيرمان بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان للمرة الأولى في تاريخه، مساء اليوم السبت.

انتصر النادي الباريسي بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب بايرن ميونيخ أليانز أرينا، ليعوض الفريق خيبة أمل نهائي 2020، والذي حضره كيليان مبابي وخسره مع سان جيرمان بهدف دون رد.

واكتفى كيليان مبابي بنشر تهنئة إلى سان جيرمان بقصة قصيرة عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في إنستغرام دون نشر أي بيان عبر حساباته على هيئة تغريدة أو بوست.

وقال مبابي في الستوري “اليوم الكبير جاء أخيراً… انتصار عظيم وبأسلوب يُشبه هذا النادي (على الطريقة الباريسية). مبروك باريس سان جيرمان”.

ورحل اللاعب عن حديقة الأمراء في الميركاتو الصيفي الماضي بالمجان، من أجل تحقيق حلم الطفولة بتمثيل ريال مدريد حامل لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم ينجح في التتويج بأي لقب مؤثر خلال موسمه الأول 2025/2024، مكتفياً باحتلال المركز الثاني في الليغا، بالإضافة للتتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا، وكأس إنتركونتينينتال على حساب باتشوكا المكسيكي.

صورة تهنئة لاعب ريال مدريد مبابي لفريقه السابق باريس سان جيرمان بعد تتويجه الأول بلقب دوري أبطال أوروبا 2025 – instagram

وودع مبابي مع ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي بعد الخسارة في الذهاب والإياب بنتيجتي 3-0 و1-2.

وكان أبرز إنجاز له إحراز لقب هداف الليغا برصيد 31 هدفاً والتتويج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا على حساب النجم المصري محمد صلاح والنجم السويدي فيكتور غيوكيرس.