فيديو | تخليدًا لطفلته الراحلة.. لفتة مؤثرة من جماهير باريس سان جيرمان لـ إنريكي

عدن - ياسمين عبد العظيم - قدمت جماهير فريق باريس سان جيرمان لفتة إنسانية رائعة للمدرب لويس إنريكي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التتويج باللقب أمام إنتر ميلان، تخليدًا لطفلته الراحلة زانا.

وتغلب باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بخمسة أهداف دون مقابل، على ملعب “آليانز آرينا” ليتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا.

وتوج باريس سان جيرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة الإسباني إنريكي.



ورفعت جماهير باريس سان جيرمان لافتة مرسوم عليها صورة لطفلة إنريكي الراحلة، زانا، بالقميص رقم 8، وزي الفريق الفرنسي، وجوارها إنريكي.



جماهير باريس سان جيرمان تخلد ذكرى ابنة إنريكي

وحرصت جماهير باريس سان جيرمان على تخليد ذكرى الطفلة الراحلة، التي غادرت عالمنا في أغسطس عام 2019 بعد صراع دام خمسة أشهر مع نوع نادر من سرطان العظام يُعرف باسم “ساركوما العظام”.

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وفي يونيو 2019، استقال إنريكي من منصبه كمدرب للمنتخب الإسباني لأسباب شخصية، وأعلن في أغسطس عن وفاة ابنته.

وصرح إنريكي عقب ذلك في أعقاب وفاة طفلته: “سأفتقدك كثيرًا، ولكن سأتذكرك كل يوم في حياتي على أمل أن نلتقي في المستقبل”.

وعن تجربته مع فقدان ابنته قال في فيلم وثائقي: “هل يمكنني اعتبار نفسي محظوظًا أم غير محظوظ؟ أعتبر نفسي محظوظًا جدًا، جاءت ابنتي زانا لتعيش معنا 9 سنوات رائعة، لدينا آلاف الذكريات عنها، ومقاطع فيديو، وأشياء لا تُصدق”.

زانا ظهرت رفقة إنريكي على نفس الملعب “آليانز آرينا” واحتفلت معه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2014-2015، حين قاد برشلونة للفوز باللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي.

واليوم يحتفل إنريكي دون طفلته، التي غاب جسدها لكن روحها بالتأكيد حاضرة.

