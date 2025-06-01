أشرف حكيمي: لويس إنريكي غيّر كل شيء في باريس

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعترف الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي بالتأثير الإيجابي للمدير الفني الإسباني لويس إنريكي على باريس سان جيرمان منذ توليه المسؤولية قبل عامين، مؤكداً أنه استطاع تغيير كل شيء داخل الفريق وقيادته نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ وتحقيق الثلاثية.

وخرج النجم المغربي ليُعبر عن فرحته العارمة بتتويج العملاق الفرنسي بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، قائلاً إن ما تحقق نتاج عمل شاق وليس مجرد بطولة، بل لحظة خالدة في تاريخ النادي.

أضاف حكيمي في تصريحات أعقبت الفوز العريض على إنتر ميلان 5-0 على ملعب بايرن ميونيخ أليانز أرينا “لقد صنعنا التاريخ… كتبنا أسماءنا في سجل هذا النادي”.

أوضح “استحق باريس هذا اللقب منذ وقت طويل، واليوم أنجزنا المهمة بنجاح. نحن في غاية السعادة، لقد بنينا أسرة عظيمة داخل هذا الفريق بمساعدة لويس إنريكي الذي غيّر كل شيء في باريس سان جيرمان منذ قدومه”.

شدد حكيمي بقوله “إنريكي رجل وفيّ، ويستحق هذا التتويج أكثر من أي شخص آخر، لقد غيّر نظرتنا لكرة القدم”.

وعكس حديث أشرف حكيمي حالة الانسجام الذهني والروح الجماعية التي بثها لويس إنريكي في كتيبة باريس منذ تسلمه المأمورية من المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، فبعد سنوات من المحاولات الفاشلة، جاء التتويج بأسلوب ساحق وتاريخي هو الأول من نوعه منذ نهائي عصبة الأبطال 1962 عندما فاز بنفيكا على ريال مدريد 5-3.