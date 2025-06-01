شكرا لاهتمامكم بخبر إنريكي: نهائي الأبطال بمثابة احتفال لجيل لامين يامال.. ومبابي اختار طريقًا آخر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث المدير الفني لويس إنريكي، بعد تتويج باريس سان جيرمان بأول لقب في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

وقاد إنريكي باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على إنتر ميلان (5-0) في النهائي.

وأشار إنريكي إلى أنه تمنى وجود كيليان مبابي لاعب ريال مدريد مع الفريق، للتتويج باللقب رفقة باريس سان جيرمان فريقه السابق.



كما تطرق إنريكي للحديث عن إبنته الراحلة زانا التي توفيت في عام 2019 عن عمر 9 سنوات متأثرة بالإصابة بمرض السرطان.



وقال إنريكي في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “كتبنا التاريخ، كان هذا هدفًا لنا منذ بداية الموسم الماضي، حان الوقت الآن لنحتفل بشكل كبير ونستمتع بهذه اللحظة”.

وأضاف: “شعرت بهذا الرابط القوي بيني وبين اللاعبين والجماهير، إنها لحظة رائعة في ختام موسم استثنائي، لكننا نستحقها”.

وأردف: “من الصعب جدًا أن تقدم نهائيًا مثل هذا، أعتقد أننا عرفنا كيف نتعامل مع الحماس والتوتر بأفضل طريقة ممكنة”.

وعن طفلته الراحلة زانا، استطرد إنريكي: “أفكر في ابنتي (الراحلة) كل يوم من حياتي، سواء فزنا أو خسرنا، أفكر بها كثيرًا، بكل تأكيد، هي هنا (وأشار إلى قلبه)، زانا (ابنتي) كانت معي في الفوز، وهي معي أكثر في لحظات الهزيمة، برفقة عائلتي، هذا ليس وقت الحزن، بل للاستمتاع”.

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وفي تصريحاته لـ”موفيستار”، علّق: “لم أكن أعلم كيف سنفوز… إنها مباراة نهائية، وصنع التاريخ شيء جميل جدًا، كان هناك توتر زائد طوال الأسبوع، وفاجأني اللاعبون حقًا، ما هذا الهدوء! لا تتوقع أبدًا أن يصلوا لهذا المستوى”.

وأشار: “إنهم من جيل لامين يامال، بالنسبة لهم هذا احتفال، أما نحن فكنا سنكون مرعوبين! اللعب بهذا الأداء وسط كل هذا التوتر والإثارة المحيطة أمر صعب للغاية، كل شيء سار لصالحنا، إنتر قدّم مباراة كبيرة، لكننا لم نمنحهم الفرصة”.

وشدد: “لقد صنعنا التاريخ، ولا نريد التوقف هنا، كل يوم أحاول أن أكون مدربًا أفضل، من أين أتى فيتينيا؟ ديمبلي لطالما كان موهبة فذة، لكن عليك أن تعرف كيف تلمسه لتُخرج أفضل نسخة منه، إنه قائد بالفعل من خلال ما يقدمه في الملعب… هل رأيتم كيف كان يضغط؟ عندما يضغط قائد بهذا الشكل!”.

وأكد إنريكي: “كنا نتمنى وجود مبابي، إنه لاعب وإنسان رائع، لكنه اختار طريقًا آخر ونحن قبلنا بذلك، أعتقد أننا أثبتنا أن لدينا نجومًا أيضًا، لكنهم يعملون من أجل الفريق، وهذا ليس أمرًا سهلاً”.

وأصر: “نرغب في بدء دورة جديدة من النجاحات، لكن سنرى، لأن التعامل مع النجاح أمر صعب”.

وأتم: “قلت لجماهير الأولتراس في البداية، لا أعلم إن كنا سنفوز بالبطولات، لكنني سأكوّن فريقًا”.

