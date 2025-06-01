لويس إنريكي: باريس كتب التاريخ وأفكر في ابنتي الراحلة كل يوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، إن فريقه كتب التاريخ بتحقيق لقبه الأول على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك بعدما قاد إنريكي سان جيرمان إلى فوز ساحق في النهائي على حساب إنتر ميلان 5-0 مساء يوم السبت في ميونيخ.

وتعاقد سان جيرمان مع إنريكي صيف 2023 حتى 2025 خلفاً لكريستوف غالتييه، قبل أن يتم تمديد عقده هذا الموسم حتى 2027.

وحقق إنريكي لقبه السابع مع باريس سان جيرمان في عامه الثاني بعدما حصد الثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر للموسم الثاني توالياً، إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي بعد التتويج: “لقد صنعنا التاريخ وهو الهدف منذ الموسم الماضي”.

وأضاف مدرب برشلونة لاسابق:”شعرت باتصال قوي بين اللاعبين والجماهير، إنها لحظة رائعة بعد موسم استثنائي”.

وشدد قائلاً: “نحن نستحق هذا الإنجاز، من الصعب جداً أن تخوض نهائي بهذه الطريقة، وأعتقد أننا نجحنا في إدارة الحماس والضغط بأفضل شكل”.

وكان لويس إنريكي قد احتفل مع ابنته عند تتويج برشلونة بلقب دوري الأبطال قبل 10 أعوام، لكنه بدا متأثراً بعد التتويج هذه المرة عقب وفاتها في 2019.

وختم لويس إنريكي برسالة مؤثرة: “أفكر في ابنتي التي رحلت كل يوم، سواء فزنا أو خسرنا، هي دائماً في قلبي”.