شكرا لاهتمامكم بخبر ديمبلي يكشف عن تهديد إنريكي ويُحذر ديشامب: سترانا على كراسي متحركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث عثمان ديمبلي، نجم فريق باريس سان جيرمان عن تتويجهم ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم، مساء أمس على حساب إنتر ميلان.

وخاض باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، حيث فاز بخمسة أهداف دون رد.

وقال عثمان ديمبلي، في تصريحات نشرتها شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية: “إنه مصدر فخر، أمر استثنائي لأكون صريحًا، فزنا بأول لقب لنا في دوري أبطال أوروبا، الأهم من ذلك بأسلوب مميز، الفوز 5/0 على إنتر ميلان لم يكن سهلًا”.



وأضاف: “كان الأمر صعبًا، ازددنا قوة هذا الموسم ونختتم بهذا اللقب، إنه أمر استثنائي، كانت مباريات دوري الأبطال الأولى صعبة، لكننا اكتسبنا الثقة من مباراة لأخرى”.



وواصل: “فزنا على ليفربول، أستون فيلا وآرسنال، لعبنا مباريات رائعة، كان علينا تقديم مباراة رائعة في هذا النهائي لنُظهر عظمة باريس سان جيرمان”.

وأردف: “في بداية الموسم سيطرنا على المباريات، لكننا لم ننجح في إنهاء المباراة بفرص كثيرة، غيّر المدرب الأمور وهذا أفادنا، وخلق تنافسًا، دفعنا لتقديم أفضل ما لدينا وإلا سيُستبدلنا، كان فريقًا جماعيًا حقيقيًا، من مباراة لأخرى”.

وشدد: “إنه أمر استثنائي، علينا أن نحتفل بهذا دون أن نفسد الأمور في باريس”.

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واسترسل: “لقد تحدثنا مع المدرب، كان يثق بي دائمًا، هو يعلم أنني لاعب جماعي، لست شخصًا يخدع، خاصة مع قميص باريس سان جيرمان، غيّرنا بعض الأمور، عقلية الفريق، وحتى عقليتي”.

وأوضح: “قلت في بداية الموسم إنني أريد تسجيل المزيد من الأهداف وأن أكون قائدًا للفريق، كان علي أن أكون قدوة للشباب، لأنني لم أعد صغيرًا”.

وأفاد: “الدفاع في مباريات كهذه يظهر أهمية الركض من أجل هذا القميص، أستمتع بهذا، لقد ضغطت على يان سومر لاستعادة الكرات وقد نجح الأمر، هذا واضح، والآن حان وقت الاحتفال”.

ووجه ديمبلي رسالة مزاح إلى مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، حيث قال: “سيرانا يوم الإثنين (من أجل المعسكر الدولي) ولكن على كراسي متحركة!”.

ويخوض منتخب فرنسا مباراة مثيرة يوم الخميس المقبل ضد نظيره منتخب إسبانيا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

