شكرا لاهتمامكم بخبر رئيس إنتر ميلان بعد خسارة دوري أبطال أوروبا: أصبحنا “معرض” للاعبين.. وهذا موقف إنزاجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث بيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان، عن مستقبل المدير الفني للفريق سيموني إنزاجي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل مذل أمام باريس سان جيرمان، أمس السبت.

واستضاف ملعب “أليانز آرينا” مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر إنتر ميلان بخمسة أهداف دون رد.

جاءت تلك الهزيمة في ظل تكهنات مستمرة حول مستقبل إنزاجي وإمكانية رحيله عن إنتر ميلان وانتقاله إلى الدوري السعودي وتحديدًا نادي الهلال.



وقال بيبي ماروتا، في تصريحات نشرتها شبكة “فوتبول إيطاليا” بعد المباراة: “كانت أمسية سلبية، حيث تفوق علينا الخصم في جميع النواحي، ولذلك نرفع لهم القبعة”.



وأضاف: “يجب ألا يُغير هذا من نظرتنا للموسم ككل، بما في ذلك الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لقد كان الأداء سلبيًا، نعتذر على هذا الأداء وللجماهير الغفيرة التي حضرت إلى هنا”.

وواصل: “كان الوصول إلى هذا النهائي أمرًا صعبًا للغاية، لقد وصلنا إليه بشرف كبير بعد تغلبنا على منافسين مثل بايرن ميونخ وبرشلونة”.

وأفاد: “ظهرنا ضعفاء هذا المساء، لكنني أود أن أشكر لاعبينا ومدربنا، حيث أن المباريات الـ59 التي لعبناها في جميع المسابقات تثبت مدى استحقاق هذا الفريق والنادي للتواجد في هذه المرحلة، لقد خسرنا، نهنئ خصومنا ونمضي قدمًا”.

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وعما إذا كانت تلك الهزيمة الساحقة ستغير طريقة تقييم إنتر ميلان لقراره بشأن استمرار المدرب سيموني إنزاجي في منصبه، قال: “لا تغيير في التقييم إطلاقًا”.

واسترسل: “لقد سبق أن قلنا إننا سنلتقي مع إنزاجي الأسبوع المقبل، لا يزال لديه عام في عقده، أثبت على مدار السنوات الأربع الماضية أنه يستحق التواجد هنا بكل جدارة، والعديد من إنجازاتنا خلال هذه الفترة تعود إليه”.

وخسر إنتر ميلان مباراتي نهائي دوري أبطال أوروبا في غضون 3 سنوات، ويُعد آخر فريق إيطالي فاز باللقب وذلك في عام 2010.

وكد: “لم تعد إيطاليا جنة كرة القدم التي كان الجميع يركض إليها، إنها تُعد نقطة انطلاق، حيث يبرز أفضل اللاعبين فقط ليتم إغرائهم برواتب لا نستطيع تقديمها على الإطلاق”.

ووضح: “هذا يشمل أندية مثل باريس سان جيرمان، التي يمكنها العمل بميزانيات غير محدودة، ومع ذلك لا نريد استخدام ذلك كذريعة”.

وختتم: “لا تزال فرق إيطاليا قادرة على الوصول إلى النهائي بفضل مدرسة التدريب الإيطالية، ولكن من الواضح أن هناك فرقًا أكثر احتمالًا لأن تكون المرشحة للفوز”.

