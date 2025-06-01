ماذا قال إنزاغي عن تدريب الهلال بعد خسارة بالخمسة ضد باريس؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان لسؤال حول مستقبله مع العملاق الإيطالي بعدما تلقى عرضاً من الهلال السعودي في الأيام الماضية.

وخسر إنتر 5-0 ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال بعد أداء متواضع مساء السبت، وخرج من الموسم صفر اليدين بعدما اكتفى بالمركز الثاني في الدوري الإيطالي قبل أسبوع واحد تقريباً.

وقال إنزاغي عن مستقبله مع إنتر: “سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. سأعقد اجتماعاً مع إدارة النادي وسنقوم بتقييم الموقف بشكل جماعي”.

وأضاف: ” باريس استحق الفوز بهذه المباراة واللقب. نحن محبطون لكن مشوار الوصول إلى النهائي كان رائعاً. أنا فخور بلاعبي فريقي. المباراة لم تكن جيدة من جانبنا بكل تأكيد”.

وأضاف: “لقد شكرت لاعبي فريقي لما قدموه على مدار الموسم بأكمله. لم نحرز لقباً، لكني أشعر بالفخر أني أتولى تدريب هذه المجموعة من اللاعبين”.

وكان إنتر قد قدم مستويات مميزة خلال رحلة الوصول إلى النهائي، وأطاح ببطل إسبانيا برشلونة من الدور نصف النهائي بعد مباراتين مثيرتين ذهاباً في برشلونة وإياباً في ميلانو.

وقال إنزاغي: “هذا مؤلم ولقد فشلنا قبل عامين في حصد اللقب في إسطنبول (بالخسارة 1-0 أمام مانشستر سيتي).. سنواصل المضي قدماً وسنكمل الطريق في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “هذه هزيمة ثقيلة لأنها تأتي في المباراة النهائية. سنصبح أقوى بعد هذه الخسارة كما حدث في 2023 عندما نجحنا في الفوز بلقب الدوري في الموسم التالي.. فعلنا كل شيء ممكن في الموسم وخضنا 58 مباراة. نحن محبطون ونشعر بالحزن. لقد بذل اللاعبون قصارى جهدهم”.