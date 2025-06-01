رد فعل مبابي بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه نجم فريق ريال مدريد، كيليان مبابي، رسالة إلى نادي باريس سان جيرمان بعدما توج الأخير ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت على حساب إنتر ميلان.

وخاض باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان على ملعب “أليانز آرينا”.

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا وسهلًا بخمسة أهداف دون رد، ليحقق بطولة دوري أبطال أوروبا الأولى في تاريخه.



جاء تتويج باريس سان جيرمان بعد موسم من رحيل مبابي الذي انضم إلى نادي أحلامه، ريال مدريد.



وكتب مبابي، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “لقد حان اليوم المنتظر، فوز يُحسب للنادي بأكمله، تهانينا يا باريس سان جيرمان”.

وفشل مبابي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان طوال مسيرته في النادي الفرنسي.

