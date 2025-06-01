أخبار اليمن : "اليمنية" بعدن تمنع قبول التذاكر من صنعاء

"اليمنية" بعدن تمنع قبول التذاكر من صنعاءأدانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بشدة، تعميم إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول التذاكر الصادرة من العاصمة صنعاء، أو إجراء أي تعديل أو تأكيد حجوزات عليها مع تحميل المسؤولية القانونية لمن يخالف ذلك.

وأكدت الهيئة في بيان، أن التعميم مخالف للقوانين المنظمة للنقل الجوي، ويشكّل "انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين اليمنيين".

وأشارت إلى أن المتضرر الأول من هذا الإجراء، هم المرضى العالقون في الخارج ممن يواجهون ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة تمنعهم من شراء تذاكر جديدة، مؤكدة أن الزج بالخلافات الإدارية الداخلية في الشركة لا يجب أن يتم على حساب المواطن البسيط، خاصة وأن الخطوط الجوية اليمنية هي الناقل الوطني الوحيد، والمملوكة للشعب اليمني كافة.

ولفت البيان إلى أن على إدارة الخطوط الجوية اليمنية بعدن أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية والقانونية، وألّا تكون أداة لفرض سياسات انتقامية تضر بمصالح اليمنيين وكرامتهم.

ودعت هيئة الطيران المدني والأرصاد، إدارة الخطوط الجوية اليمنية بعدن إلى التراجع عن تعميمها والعمل على إلغائه دون قيد أو شرط وتحييد مصالح المواطن عن الخلافات الداخلية واتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرار تقديم خدمات الطيران لكافة أبناء اليمن دون تمييز.