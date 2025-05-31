خلال 20 دقيقة.. دوي أصغر كاتب للتاريخ في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطف ديزيري دوي نجم باريس سان جيرمان الأضواء في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال أول 20 دقيقة، على ملعب أليانز أرينا بميونيخ اليوم السبت.

وبات دوي سادس لاعب يُسجل ويُصنع هدفاً في نهائي أبطال أوروبا، بحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

كما أصبح أصغر لاعب يُسجل ويُصنع بعمر 19 عاماً و362 يوماً، ليرفع سجله إلى 8 مساهمات في أبطال أوروبا هذا الموسم (سجل 4 وصنع 4).

بذلك، وضع دوي سان جيرمان على بعد 45 دقيقة فقط من التتويج بأول لقب له في تاريخ الأبطال.

وانضم دوي لسان جيرمان من ستاد رين، لخمس سنوات، صيف 2024، وأثبت أنه من أبرز المواهب الشابة في الكرة الأوروبية.