احتفال أشرف حكيمي وديزيري دوي.. على طريقة “سبايدر مان”

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل أشرف حكيمي وديزيري دوي ثنائي باريس سان جيرمان بتسجيل أول هدفين ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت.

وجاء الهدف الأول بعد تمريرة دوي إلى حكيمي الذي هز الشباك من مدى قريب وأصبح ثالث لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية لدوري الأبطال.

ويعيش حكيمي موسماً مذهلاً وساهم في 9 أهداف مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال هذا الموسم، ونال جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي بالموسم المنصرم.

وأحرز دوي الهدف الثاني، ليقطع باريس سان جيرمان خطوة مهمة نحو حصد اللقب لأول مرة.

وجاء احتفال الصديقين حكيمي ودوي بهز الشباك على طريقة شهيرة لـ”سبايدر مان”.