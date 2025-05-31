مواجهات ريال مدريد المحتملة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يستعد ريال مدريد بكل قوة لخوض منافسات كأس العالم للأندية في نسخته الموسعة التي تضم 32 فريقًا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الهلال قبل أن يواجه باتشوكا وسالزبورغ في مرحلة المجموعات.

ونجح الفريق الملكي بقيادة تشابي ألونسو لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد مثل ديان هويسين وترينت ألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى احتمالية عودة نيكو باز، بهدف المنافسة بقوة في الأدوار الإقصائية وتحقيق اللقب العالمي الذي يحمل مكافآت مالية ضخمة.

وإليكم الاحتمالات الواردة لمواجهات ريال مدريد في الأدوار الإقصائية:

دور الـ16: يوفنتوس أو مانشستر سيتي

ربع النهائي: بوروسيا دورتموند، فلومينينسي، أو ريفر بليت

نصف النهائي: باريس سان جيرمان أو أتلتيكو مدريد

النهائي: إنتر ميلان، بايرن ميونيخ، أو مانشستر سيتي