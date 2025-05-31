شكرا لاهتمامكم بخبر زيدان يرفض عرضًا مغريًا للتدريب في السعودية لمدة موسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم السبت، عن رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، عرضًا مغريًا، لتدريب أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم تكشف الصحيفة الفرنسية عن اسم النادي السعودي، الذي دخل في مفاوضات مع المدرب زيدان، لكن النادي الذي يبحث عن مدرب في الوقت الحالي هو الهلال، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان زيدان قد توقف عن التدريب منذ نهاية ولايته الثانية في ريال مدريد في يونيو 2021، ورفض العديد من العروض التدريبة خلال السنوات الأخيرة.

وحقق زيدان في مسيرته التدريبية الكثير من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الفرنسية أكدت في وقتٍ سابق، أن زيدان سيكون المُدرب المُقبل للمنتخب الفرنسي عقب مونديال 2026.