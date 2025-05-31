إنتر يحظى بأسوأ بداية لأي فريق في تاريخ نهائي أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - حظى فريق إنتر ميلان الإيطالي بأسوأ بداية ممكنة لأي فريق في تاريخ مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا منذ انطلاق المسابقة للمرة الأولى في خمسينيات القرن الماضي.

تلقت شباك نادي إنتر – البطل ثلاث مرات – ثنائية في أول 20 دقيقة من المباراة النهائية لنسخة 2025/2024 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ البطولة.

تقدم النجم المغربي أشرف حكيمي بالهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة من ديزيري دوي، وبعد 8 دقائق فقط سجل دوي الهدف الثاني بتمريرة حاسمة من عثمان ديمبيلي المرشح الآن للمنافسة بقوة على جائزة أفضل لاعب في العالم من فرانس فوتبول.

وأكدت شبكة أوبتا للإحصاءات العالمية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع إكس، عدم تلقي أي فريق لهدفين خلال أول 20 دقيقة من انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حتى جاء إنتر ليسجل هذا الرقم السلبي التاريخي.

ونجح سان جيرمان في تأمين النتيجة حتى نهاية الشوط الأول، ليقرب نفسه من التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في التاريخ، وللمرة الثانية في تاريخ الأندية الفرنسية بعد مارسيليا 1993.