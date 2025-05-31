أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ راجح الزيادي

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ راجح الزياديبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ راجح حسين سعد الزيادي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد مجيديع في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي أحمد سعد الزيادي عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 201 مديرية الحداء، وإلى نجل الفقيد الشيخ علي راجح حسين الزيادي وإخوانه، بمناقب الراحل الذي يعد أحد مناضلي ثورة ألـ26 من سبتمبر والمدافعين عنها، وبإسهاماته الاجتماعية ومواقفه الوطنية المشرفة وسعيه الإنساني لإصلاح ذات البين.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وصادق مواساته القلبية لأسرة الفقيد وكافة آل الزيادي في مديرية الحداء محافظة ذمار بهذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.