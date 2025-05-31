أشرف حكيمي ثالث عربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصبح المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ثالث لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعدما هز شباك إنتر ميلان اليوم السبت.

وتلقى ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان تمريرة داخل منطقة الجزاء بعدما أفلت من رقابة مدافعي إنتر ميلان، وأرسل كرة عرضية حولها حكيمي بلمسة واحدة داخل الشباك من مدى قريب.

ورفض حكيمي الاحتفال تقديراً لناديه القديم إنتر ميلان، حيث لعب للفريق الإيطالي في موسم 2020-2021، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ويكتب تاريخاً مع العملاق الفرنسي.

وجاء هدف حكيمي تتويجاً لجهد اللاعب المغربي خلال موسم مذهل، حيث وصل إلى 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ليتقاسم الرقم القياسي لعدد المساهمات من مدافع في موسم واحد مع إيان هارت في موسم 2000-2001 مع ليدز يونايتد.

وسار حكيمي بتسجيل هدف باريس الأول ضد إنتر على خطى الجزائري رابح ماجر والمصري محمد صلاح.

وسجل ماجر هدفاً خلال فوز بورتو 2-1 على بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال 1987، وبالتحديد في 27 مايو.

أما صلاح، فقد سجل هدفاً في تتويج ليفربول بلقب دوري الأبطال 2019، عندما أحرز هدفاً من ركلة جزاء في شباك توتنهام هوتسبير، وقبل أن يفوز ناديه 2-0 في أول يونيو.