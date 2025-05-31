فيديو | ديزيري دوي يسجل هدف باريس سان جيرمان الثاني أمام إنتر ميلان

عدن - ياسمين عبد العظيم - عزز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تقدمه بهدف ثانٍ، أمام خصمه إنتر ميلان الإيطالي، خلال مباراة الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا.



ويلعب باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، على ملعب “آليانز آرينا” في مدينة ميونخ بألمانيا.

وأحرز ديزيري دوي، الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة 20 من عمر المباراة.



الهدف جاء بعد كرة عرضية أرسلها عثمان ديمبلي، وصلت إلى دوي، ليسجل في شباك يان سومر.



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وكان باريس سان جيرمان تقدم بهدف أول عن طريق لاعبه المغربي الدولي أشرف حكيمي في الدقيقة 12 من اللقاء.

ويطمح باريس سان جيرمان في تحقيق أول لقب له ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمام خصمه إنتر ميلان.

ويسعى الفريق الباريسي للتتويج بالثلاثية، بعدما فاز بلقب الدوري الفرنسي وكذلك كأس فرنسا.

هدف باريس سان جيرمان الثاني أمام إنتر ميلان