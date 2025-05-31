إمام عاشور يفوز بلقب هداف الدوري المصري لموسم 2024-2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاز إمام عاشور نجم الأهلي بلقب هداف الدوري المصري لموسم 2024-2025 برصيد 13 هدفاً.

وحسم عاشور الصدارة بعد نهاية مباراة الزمالك مع فاركو آخر مباريات الموسم في الدوري المصري.

وتفوق عاشور على نجم البنك الأهلي، أسامة فيصل، الذي سجل 12 هدفاً، مقابل 11 هدفاً لمهاجم الزمالك ناصر منسي و10 أهداف لزميله في الأهلي وسام أبو علي والتوغولي ياو أنور نجم البنك الأهلي.

ولم يشارك منسي في مباراة الزمالك وفاركو بعد عودته من الإصابة، واكتفى بالجلوس على دكة البدلاء ليتوقف عداد أهدافه عند الـ11.

وخلف عاشور زميله وسام أبو علي الذي تصدر قائمة هدافي الدوري المصري للموسم الماضي 2023-2024 برصيد 18 هدفاً.

يذكر أن إمام عاشور سجل 8 أهداف الموسم الماضي مع الأهلي في الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2024-2025:

1- إمام عاشور (الأهلي) 13 هدفاً

2- أسامة فيصل (البنك الأهلي) 12 هدفاً

3- ناصر منسي (الزمالك) 11 هدفاً

4- وسام أبو علي (الأهلي) 10 أهداف

4= ياو أنور (البنك الأهلي) 10 أهداف

6- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة) 9 أهداف