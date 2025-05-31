الزمالك يوضح سبب غياب ناصر منسي أمام فاركو

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث أحمد سمير، المدرب المساعد لنادي الزمالك، عن فوز فريقه أمام فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت.

والتقى الزمالك مع فاركو، في إطار الجولة الأخيرة من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

وقال سمير خلال تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: “حصلنا على مكاسب كثيرة اليوم، للمباراة الثانية على التوالي شيكابالا يظهر بشكل جيد، وعودة ناصر ماهر، ومحمد السيد لاعب صغير سنًا لكنه كبير مقامًا ولعبًا، ومشاركة فتوح”.



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وأضاف: “نركز في مباراة بيراميدز، والفريق يتحسن من مبارة لأخرى، اللاعبون استجابوا للتعليمات في ظل ضغط المباريات، لدينا لاعبين بجودة عالية، راضين عن أداء الفريق فنيًا وبدنيًا”.

وأكمل: “قمنا بالاطمئنان على دونجا وإن شاء الله يكون معنا في مباراة الكأس، وناصر منسي فضلنا إراحته اليوم لأن أحيانًا تكون الإصابة خادعة، لكننه بحالة جيدة وسيتواجد معنا هو وكل اللاعبين في مباراة الكأس”.

وأنهى الزمالك، بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي 2024-2025، محتلًا المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة، برصيد 47 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد بيراميدز، يوم الخميس المقبل في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025.

