شكرا لاهتمامكم بخبر الشهري يتحدث عن مباراتي السعودية أمام البحرين وأستراليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- شدد صالح الشهري مهاجم نادي اتحاد جدة و منتخب السعودية ، على صعوبة مباراتي البحرين وأستراليا، ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف مهاجم الاتحاد: “لدينا أولاً مباراة أمام منتخب البحرين على أرضهم، يجب أن نحقق فيها الفوز للظفر بالنقاط الثلاث، وأخيراً سنواجه منتخب أستراليا على أرضنا وحينها لكل حادثة حديث”.

وأكد الشهري على استحقاق فريق الاتحاد بالفوز بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب القادسية.

وسينضم الشهري لمعسكر المنتخب السعودي الذي يواصل برنامجه الإعدادي مساء اليوم السبت بحصة تدريبية تُقام عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب نادي الاتفاق.

وسيحل المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب البحرين في الخامس من شهر يونيو المقبل على ملعب البحرين الدولي، فيما سيستضيف الأخضر نظيره منتخب أستراليا في العاشر من شهر يونيو المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.