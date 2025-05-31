شكرا لاهتمامكم بخبر تغيير توقيت مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.. رسميًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم السبت برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تعديل توقيت اقامة مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه، أن مباراة الزمالك وبيراميدز ستقام في الثامنة والنصف مساء في يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو وذلك بدلاً من اقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن يوم اقامتها مع وقفة عرفات.