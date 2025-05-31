ليفربول يستهدف بديل نونيز من باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن أيام الأوروجواني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول معدودة نظرًا لتراجع مستواه المستمر وعدم إثبات جدارته مع الريدز.

نونيز سجل 7 أهداف في 45 مباراة هذا الموسم، ولم يستطع أن يقنع الهولندي آرني سلوت، ويحجز مكانًا أساسيًا في تشكيلته بكل المسابقات.

وبرغم انشغال إدارة ليفربول في صفقة فلوريان فيرتز، لاعب فريق باير ليفركوزن، إلا أن النادي سيبرم صفقة أخرى على الأقل في الخط الهجومي لكن بعد التخلص من نونيز.



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ويعتبر نادي أتليتكو مدريد، أول الراغبين وأكثرهم حماسًا في التعاقد مع المهاجم الأوروجواني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لاقتناع دييجو سيموني، مدرب الفريق به.

ويعتبر المهاجم جونزالو راموس، لاعب الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان، أول هدف لـ ليفربول في حال تم بيع نونيز بنجاح خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك وفقًا لصحيفة “فيتشاجيس فوتبول”.

