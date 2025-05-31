الدرعية يستهدف ضم لاعبين من الهلال والنصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت تقارير صحفية، أن نادي الدرعية يستهدف التعاقد مع لاعبين محليين من النصر والهلال خلال الميركاتو الصيفي.

وضمن الدرعية صعوده كأول فريق إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) قبل 5 جولات من نهاية دوري الدرجة الثانية.

صحيفة “الشرق الأوسط” أفادت أن الدرعية يتطلع إلى التعاقد مع علي حسن لاعب النصر، وخليفة الدوسري لاعب الهلال، وأي لاعب متاح للانتقال أو التعاقد معه على سبيل الإعارة,

وأضاف التقرير أن إدارة الدرعية “تسعى للتعاقد مع لاعبين يمثلون الفريق في السنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير، وليس اللعب في دوري الدرجة الأولى فقط، بل تريد أن تستفيد من اللاعبين في حال الصعود للدوري السعودي للمحترفين، الموسم المقبل”.

بحسب نفس المصدر، تنتظر إدارة شركة الدرعية نهاية مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، ومصير إدارة النصر في الأول من يوليو المقبل لاتخاذ الخطوات الخاصة بضم لاعبين من الفريقين.