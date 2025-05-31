تير شتيغن يرفع القفاز: باقٍ في العرين الكتالوني رغم العواصف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

في وقت تتزايد فيه التوقعات حول اقتراب برشلونة من التعاقد مع الحارس الإسباني الشاب خوان غارسيا، تؤكد مصادر مقربة من مارك أندريه تير شتيغن أن الحارس الألماني ليس لديه أي نية لمغادرة النادي الكتالوني، بل على العكس، يستعد لخوض تحدٍ جديد للحفاظ على مركزه الأساسي تحت خشبات المرمى.

التقارير الصحفية، وعلى رأسها ما نشره فابريزيو رومانو، تشير إلى أن صفقة انتقال غارسيا من إسبانيول إلى برشلونة باتت وشيكة.

أثارت هذه الأنباء تساؤلات حول مستقبل تير شتيغن، خصوصاً بعد تسريبات عن نية الإدارة بقيادة خوان لابورتا عرض الحارس الألماني للبيع، رغم استمرار عقده حتى عام 2028، لكن تير شتيغن لا يعير تلك التكهنات اهتماماً كبيراً.

فرغم موسم صعب لم يلعب فيه سوى تسع مباريات بسبب إصابة قوية في الركبة، عاد في نهاية الموسم بأداء مميز، وأثبت أنه لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه.

ولم يتردد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان في تجديد ثقته به، معلناً أنه سيكون الحارس الأساسي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

الحارس البالغ من العمر 33 عاماً لا يرى أن قدوم غارسيا، أو أي حارس آخر، تهديداً لمكانته، بل فرصة لإثبات نفسه مجدداً.

ووفقاً لمحيطه، فإنه “هادئ وواثق”، ويركز حالياً على المنتخب ثم الاستعداد الجاد للموسم المقبل، الذي يعتبره الأهم في مسيرته، خاصة مع اقتراب مونديال 2026، البطولة التي يحلم بالمشاركة فيها كحارس أساسي لأول مرة.

كما قال المقربون منه، برشلونة نادٍ لا يخلو من التقلبات، “جامح، لكنه لا يُملّ أبدًا”.

رغم كل التغييرات المحتملة، يبقى تير شتيغن متمسكاً بمكانه في العرين الكتالوني، رافضاً فكرة الخروج، لا لعدم توفر العروض فحسب، بل لأنه يرى أن معركته الحقيقية لم تبدأ بعد.