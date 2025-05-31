فيديو | بأسيست شيكابالا.. محمد السيد يسجل هدف الزمالك الثاني أمام فاركو

عدن - ياسمين عبد العظيم - أضاف محمد السيد لاعب نادي الزمالك، هدف الفارس الأبيض الثاني أمام فاركو، في المباراة المقامة بينهما الآن، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الزمالك نظيره فاركو، في إطار مواجهات الجولة التاسعة والأخيرة من عمر المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وأحرز محمد السيد هدف الزمالك الثاني أمام فاركو، في الدقيقة 59، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد استلامه لكرة عرضية من الجهة اليسرى مرسلة من شيكابالا.



هدف الزمالك الثاني أمام فاركو في الدوري المصري.. محمد السيد





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وكان الزمالك تقدم بالهدف الأول عن طريق محمد شحاتة في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

