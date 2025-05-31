زميل سابق لرافينيا يتذكر كيف أذهلهم في أول تدريب له

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أعاد باتريك بامفورد، مهاجم ليدز يونايتد السابق، تسليط الضوء على بداية رافينيا المبهرة في الدوري الإنجليزي، مسترجعًا أول تدريب لهما معًا في ليدز تحت قيادة مارسيلو بيلسا.

في حديثه عبر بودكاست “The Cycling GK” مع بن فوستر، قال بامفورد:”عندما ينضم لاعب جديد إلى الفريق، عادةً ما نأخذ وقتًا للحكم عليه لكن مع رافينيا، من أول حصة تدريبية، عرفنا أن الأمر مختلف كان رائعًا، بل مميزًا للغاية.”

رافينيا، الذي انضم آنذاك من رين الفرنسي، ترك انطباعًا فوريًا رغم بنيته النحيلة، بفضل سرعته وقدرته البدنية العالية.

قال بامفورد: “كان يركض بلا توقف، بسرعة عالية طوال الوقت، وهو أمر لم نره كثيرًا.”

وأضاف أن أحد أعضاء الطاقم الفني الإسباني في ليدز أشار إلى أن قدرة رافينيا الهوائية هي سر نجاحه الحالي مع برشلونة بقيادة فليك، حيث يتألق على الجهة اليسرى مع تحركات خطيرة إلى العمق،”مع بيلسا، كان المعدل العالي للجري السريع هو 900 متر لكل لاعب أما رافينيا، فكان يصل إلى 1300 متر في كل مباراة تقريبًا.”

اليوم، يعيش رافينيا أفضل فتراته مع برشلونة، محققًا أرقامًا مذهلة (34 هدفًا و25 تمريرة حاسمة) في موسم وصفه بنفسه بـ”الأفضل في حياته”، مؤكدًا أنه لم يتوقع هذه القفزة الهائلة.