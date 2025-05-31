ليلة تاريخية تنتظر ديمبيلي – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تنتظر عثمان ديمبيلي ليلة تاريخية، حيث سيقود باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقدم ديمبيلي أداءً كبيرًا كما هو الحال هذا الموسم، حيث تعول عليه الجماهير كثيرًا لتحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي.

وبحسب موقع لايف سكور، فإن النجم الفرنسي على بعد ثلاثة أهداف فقط ليصبح الهداف التاريخي لباريس خلال موسم واحد بالأبطال، حيث سجل حتى الآن 8 أهداف، بينما يسبقه زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل 10 أهداف في موسم 2013/2014.