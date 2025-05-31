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موقف نيكو باز من العودة الى ريال مدريد

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  • موقف نيكو باز من العودة الى ريال مدريد 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن موقف نيكو باز لاعب كومو من العودة الى ريال مدريد هذا الصيف.

الصحيفة قالت أن اللاعب الارجنتيني بعد أن لعب موسم مذهل مع كومو يريد الاستمرار في اللعب بانتظام وهو أمر ليس سهلا في مدريد.

يرى ريال مدريد أن باز سيكون تعزيز جيد لخط الوسط على الرغم من أن اللاعب لا يزال يريد معرفة الدور الذي سيلعبه.

في الوقت الحالي يركز اللاعب على منتخب بلاده وبعد ذلك سيتم تحديد مستقبله ، دون استبعاد فرصة الذهاب الى كأس العالم للاندية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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