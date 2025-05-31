برشلونة يتخذ قرارا حاسما بعد اتفاقه مع غارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أفادت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل لاتفاق شبه نهائي مع حارس اسبانيول خوان غارسيا للتعاقد معه هذا الصيف.

كتب صحفي الموندو ديبورتيفو خافيير مونيوث عن الصفقة :” للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، برشلونة يفكر بجدية في ضم حارس مرمى ليكون الحارس الأساسي فورًا، وهو ما يُمثله التعاقد مع جوان غارسيا – أفضل حارس في الليغا لموسم 24-25. اللاعب يُنظر إليه كحارس “الحاضر” وليس فقط “المستقبل”.