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برشلونة يتخذ قرارا حاسما بعد اتفاقه مع غارسيا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أفادت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل لاتفاق شبه نهائي مع حارس اسبانيول خوان غارسيا للتعاقد معه هذا الصيف.

كتب صحفي الموندو ديبورتيفو خافيير مونيوث عن الصفقة :” للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، برشلونة يفكر بجدية في ضم حارس مرمى ليكون الحارس الأساسي فورًا، وهو ما يُمثله التعاقد مع جوان غارسيا – أفضل حارس في الليغا لموسم 24-25. اللاعب يُنظر إليه كحارس “الحاضر” وليس فقط “المستقبل”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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