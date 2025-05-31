رسالة لـ خوان غارسيا.. تاريخ حراس برشلونة لا يرحم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث الصحفي خافيير مونيوث عبر الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن صفقة خوان غارسيا حارس اسبانيول لبرشلونة وتاريخ حُراس البرسا حيث كتب تقريرا بعنوان” تاريخ مقعد البدلاء لا يُرحم”.

تير شتيغن وكلاوديو برافو (2014–2016): تم تدويرهما في البطولات، لكن شتيغن عبّر لاحقًا عن استيائه ليطلب برافو الرحيل إلى مانشستر سيتي

ماسيب (2014–2017): لعب فقط 4 مباريات في 3 سنوات، ثم غادر إلى بلد الوليد

سيليسن (2016–2019): وصل من أياكس كلاعب دولي، لكن لعب 32 مباراة فقط خلال 3 سنوات، ثم رحل إلى فالنسيا

نيتو (2019–2022): وصل بعمر 29 سنة، لعب 21 مباراة في 3 مواسم وغادر إلى الدوري الإنجليزي لأنه “يريد أن يلعب”.

بينيا (2022–2025): شارك في 45 مباراة خلال 3 مواسم، معظمها بسبب إصابات تير شتيغن. مستقبله غير واضح وقد يرحل خاصة بعد وصول تشيزني

خوان غارسيا: حالة مختلفة، بعكس من سبقوه، لا ينوي القدوم ليكون بديلاً. إدارة برشلونة والمدرب فليك يَرَون فيه حارسًا جاهزًا للمنافسة على المركز الأساسي مباشرةً، ما قد يفتح الباب أمام صراعٍ فعليّ مع تير شتيغن”.