“عاملناه سيئًا”.. مسؤول سابق في برشلونة يكشف 3 كذبات بشأن ديمبلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - دافع روبرت فرنانديز، المدير الرياضي السابق لبرشلونة عن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد تألقه هذا الموسم مع باريس سان جيرمان.

وقضى ديمبلي موسمًا مميزًا مع باريس سان جيرمان، استطاع أن يتوج ببطولة الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وقاد النادي العاصمي لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي نادي باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان مساء اليوم، السبت، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “أليانز أرينا”.



وكان روبرت فرنانديز، المدير الرياضي لبرشلونة بين عامي 2015 و2018، خلال رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، وتعرض لانتقادات شديدة بسبب تعاقداته، والتي كان من بينها ديمبيلي الذي رحل عن الفريق مقابل 148 مليون يورو.



وقال فرنانديز، المدير الرياضي السابق لـ برشلونة في تصريحات لـ قناة “tv3”: “لم نصبر على ديمبلي بشكل كافي، لا أحد، لا أنتم، ولا الصحافة، ولا نحن”.

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وأضاف: “أعتقد أننا عاملنا هذا اللاعب بسوء كثيرًا، كانت هناك أمور كثيرة لم يفهمها، جاء صغيرًا جدًا، وانظروا، كنت أريده قبل عامين، كانت لديه ظروف استثنائية”.

وأكمل: “لم يكن لدينا صبر، وفوق كل ذلك، تعرض لإصابات كثيرة، وهذا تناقض، فقد أخبروني شخصيًا أنه لم يكن محترفًا على الإطلاق، وهذا غير صحيح”.

وأردف: “كان محترفًا رائعًا، لم يكن يشرب، وقالوا إنه كان يشرب كثيرًا، قالوا إنه عاش حياة سيئة، وهذا كذب، لقد آلمه ذلك كثيرًا، وأعتقد أنه أفقده توازنه”.

وأتم: “ديمبلي رجل ذو شخصية قوية، لأنه بعد ما حدث، تمكن من النجاح في برشلونة، كانت نهايته رائعة، وهذا بفضل تشافي”.

