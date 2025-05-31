الزمالك يحتج ويطالب بعدم تعيين 4 حكام في نهائي كأس مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - طلب الزمالك من الاتحاد المصري لكرة القدم عدم الاستعانة بأربعة حكام بالتحديد خلال نهائي كأس مصر ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل.

ولم يطلب الزمالك أو بيراميدز الاستعانة بحكام أجانب في النهائي، ما يعني موافقة الناديين بشكل ضمني على وجود حكم مصري لإدارة المباراة النهائية للمسابقة.

وقال الزمالك في بيان اليوم السبت: ” أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يعلن خلاله رفضه التام لتعيين أي من الحكام أمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد الصباحي، وطارق مجدي لإدارة مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر”.

وأضاف: ” الفريق تضرر بشكل واضح من أخطاء هؤلاء الحكام طوال الموسم الحالي، وسبق أن اشتكى النادي من تكرار هذه الأخطاء”.

وتابع: “رغم حرص النادي على دعم منظومة التحكيم والعمل على تطويرها بشكل مستمر، إلا أن نادي الزمالك يجد نفسه مضطراً للمطالبة بعدم إسناد نهائي الكأس للحكام المذكور أسماؤهم لأنهم لم يوفروا للنادي العدالة في مباريات الموسم الحالي”.

ويمني الزمالك نفسه بحصد لقب كأس مصر لإنقاذ الموسم المحبط، حيث احتل المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز وابتعد عن المنافسة قبل عدة جولات من النهاية، كما خرج من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ولن يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى الزمالك مراراً من الحكام المصريين على مدار الموسم، دون أن يتقدم بطلب للاستعانة بحكم أجنبي.