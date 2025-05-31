برشلونة يتمسك بضم جوان غارسيا ويستعد لتلبية رغبة تير شتيغن

عدن - ياسمين عبد العظيم - وضعت إدارة نادي برشلونة حارس مرمى إسبانيول، جوان غارسيا، على رأس أولوياتها في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وسط خطوات متقدمة لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، بالتزامن مع اجتماعات مع الحارس الأول للفريق أندري تير شتيغن لتحديد مستقبله.

وكشف مراسل قناة سكاي سبورت الألمانية، فلوريان بليتنبرغ، عن تقدم مفاوضات برشلونة مع الحارس جوان غارسيا من أجل توقيع عقد طويل الأمد.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق بين برشلونة وإسبانيول ومحيط الحارس بات شبه منتهٍ، بانتظار الضوء الأخضر من جوان غارسيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورغم العقبات الإدارية المتعلقة بالتسجيل المالي الخاص برابطة الليغا (FFP)، فإن إدارة لابورتا، بالتنسيق مع المدير الرياضي ديكو، تبدو متفائلة بإتمام الصفقة قبل تحرك أندية البريمييرليغ التي تراقب الحارس عن كثب.

تير شتيغن سيسمح بانضمام غارسيا

أكدت مصادر مقربة من النادي الكتالوني لمراسل سكاي سبورت ألمانيا أن مارك أندريه تير شتيغن على دراية تامة بمخطط التعاقد مع غارسيا، مع ذلك لا ينوي مغادرة “كامب نو” هذا الصيف، ويتمسك بمركز الحارس الأول في الموسم الجديد.

وحتى الآن، لم يفتح برشلونة باب التفاوض مع أي نادٍ لبيع تير شتيغن، لكن الإدارة لا تُمانع استقبال العروض إذا وصلت، ما يفتح الباب أمام احتمال حدوث منافسة مباشرة على مركز الحارس الأساسي حال وصول غارسيا رسمياً.

في الوقت نفسه، رحبت إدارة برشلونة بتمديد عقد تير شتيغن، بالتوازي مع سعيها لحسم التوقيع مع غارسيا “بأي ثمن”، لتأمين مركز حراسة المرمى على المدى الطويل كي لا تتكرر المشاكل التي رافقت النادي الموسم المنقضي.