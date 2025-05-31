صورة: أفضل 5 مدربين هذا الموسم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف موقع Score 90 عن ترتيب أفضل المدربين هذا الموسم، حيث تصدَّر لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، القائمة بفضل النتائج المميزة التي حققها مع النادي الفرنسي، وعلى رأسها السيطرة على الألقاب المحلية والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحلّ مدرب برشلونة هانز فليك في المركز الثاني، بعد أن قاد الفريق الكتالوني للتتويج بالليغا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

فيما جاء أنطونيو كونتي في المركز الثالث بفضل تحقيقه لقب الدوري الإيطالي مع نابولي.

وإليكم القائمة الكاملة لأفضل 5 مدربين هذا الموسم وفقًا لتصنيف Score 90:

1. لويس إنريكي – باريس سان جيرمان

2. هانز فليك – برشلونة

3. أنطونيو كونتي – نابولي

4. أرني سلوت – ليفربول

5. سيموني إنزاغي – إنتر ميلان