بـ رسالة غريبة.. برونو فرنانديز يثير حيرة جمهور مانشستر يونايتد بعد عرض الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسبب برونو فرنانديز، لاعب فريق مانشستر يونايتد، في إثارة حيرة جماهير النادي الإنجليزي، بعدما ارتبط مؤخرًا بعرض ضخم من الهلال السعودي.

ويسعى نادي الهلال إلى الحصول على خدمات النجم البرتغالي في موسم الانتقالات الصيفي لهذا العام.

وأفادت تقارير صحفية أمس أن إدارة الهلال مستعدة لتقديم عرض خرافي، من الناحية المالية، لاستقطاب برونو فرنانديز (لمطالعة التفاصيل من هنا).



وتحدث المدرب روبن أموريم عن الأمر، حيث صرّح بأنه يشعر برغبة برونو فرنانديز في البقاء داخل “الأولد ترافورد” رغم أنه لا أحد يمكنه التكهن بأي شئ في كرة القدم (لمطالعة التفاصيل من هنا).



ورغم ذلك، فإن برونو فرنانديز أثار حيرة جمهور مانشستر يونايتد بسبب رسالة غريبة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب البرتغالي: “إذا حاولت وفشلت، تهانينا! هناك أشخاص لا يحاولون حتى!”.

وليس من المعروف الغرض وراء ما كتبه برونو فرنانديز، وما إذا كان يقصد شئ بعينه أم أنها مجرد مقولة لا علاقة لها بما يُثار حول مستقبله وإمكانية رحيله.

