مستقبل والكر في مهب الريح

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مأزق كبير وقع فيه كايل والكر بعد انتقاله إلى ميلان على سبيل الإعارة في الموسم المنقضي، حيث أصبح مستقبله في مهب الريح.

وكان والكر قد انضم للروسونيري قادمًا من مانشستر سيتي، لكن أدائه مع النادي الإيطالي جعلهم يقررون عدم استمراره معهم بتجديد الإعارة، وبالتالي إعادته لناديه الإنجليزي.

لكن في الوقت نفسه، فإن السيتي لا يريد إعادة المدافع الإنجليزي لصفوفه مرة أخرى، خاصةً وأنه أصبح خارج خطط بيب غوارديولا، ليكون على والكر البحث عن وجهة جديدة ينتقل إليها.