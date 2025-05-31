لويس دياز بين برشلونة والنصر …لماذا قد يفضل العالمي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ دخل نادي النصر فى منافسة قوية مع برشلونة الإسباني لضم الجناح الكولومبي لويس دياز من صفوف ليفربول الإنجليزي بحسب العديد من التقارير الصحفية .

هناك عدة أسباب تجعل انتقال لويس دياز إلى النصر السعودي خيارًا جذابًا للاعب الكولومبي، على الرغم من إغراء اللعب في صفوف برشلونة وهذه الأسباب هي :

1_لن يكون النجم الأول في برشلونة في ظل وجود لامين يامال بينما في النصر سيكون شريكًا أساسيًا لكريستيانو رونالدو في الخط الأمامي

2_في حال استمرار رافينيا في تقديم مستويات ممتازة قد يجعله يواجه صعوبة في حجز مكان أساسي

3_من المتوقع أن يكون الراتب المعروض من نادي النصر أكبر بكثير مما يمكن أن يقدمه برشلونة

4_يعاني برشلونة من مشاكل اقتصادية قد تؤثر على قدرته على تسجيل لاعبين جدد،كما حدث مع أولمو بعكس النصر الذي يتمتع باستقرار مالي دائم

5_تطور الدوري السعودي يمثل فرصة مثيرة لأي لاعب يسعى ليكون جزءًا من مشروع رياضي طموح.

6_ يمتد المشروع الرياضي السعودي الطموح حتى كأس العالم 2034 ويمكن للويس دياز حتى بعد اعتزاله أن يصبح جزءًا من ملف تنظيم هذا الحدث العالمي